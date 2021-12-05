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Главком ВМС Германии подал в отставку после высказывания о Крыме

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах уходит с должности, об этом сообщают немецкие и российские СМИ. Причиной отставки стали слова о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

«Я попросил министра обороны Кристине Ламбрехт немедленно освободить меня от моих обязанностей. Министр принял мою просьбу»,— говорится в заявлении Шёнбаха.

Как отмечает «Коммерсант», главком ВМС выразил свое мнение о Крыме на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Он также заявил, что президент России хочет, чтобы его уважали. По мнению вице-адмирала, Путин, «вероятно, заслуживает» уважения.

После появления слов Шёнбаха в СМИ он сказал, что «неправильно оценил ситуацию» и «не должен был так поступать». Глава ВМС ФРГ отметил, что его мнение не отражает официальную позицию Минобороны Германии. Как сообщал Der Spiegel, Шёнбаха вызывали в МИД Германии, а Минобороны ФРГ признало необходимость принести публичные извинения.