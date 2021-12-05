В России и мире

В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 63 205 случаев, умерли 679 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечает «Интерфакс», распространение штамма «омикрон» сегодня фиксируется уже в 64 регионах страны. «На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%», - уточняется в сообщении.

За минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 6 211 человек, что меньше на 37,3% по сравнению с предшествующими сутками.

Выздоровели за сутки 23 045 человек.