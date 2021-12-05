Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ОЖД ИТОГИ-2021
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
политические итоги - 2021
соцсети завоевали регион
бравая сотня
отпечаталось в сердце
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
Сжиженный газ в баллонах
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 23.01.2022 12:430 Берлускони решил не бороться за пост президента Италии 23.01.2022 12:063 В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки 23.01.2022 10:240 Стая собак загрызла семилетнюю девочку в российском регионе 23.01.2022 09:290 Главком ВМС Германии подал в отставку после высказывания о Крыме 22.01.2022 21:400 Склонность женщин к ожирению связали с ранним началом курения у их родственников
 
 
 
Самое популярное 16.01.2022 12:1020 Трое мужчин и две женщины погибли в ДТП в Печорах. ФОТО 19.01.2022 20:5311 С 1 февраля на улице Фабрициуса в Пскове ограничат движение транспорта из-за ремонта 16.01.2022 17:429 Сотрудница Псково-Печерской обители стала жертвой ДТП в Печорах 17.01.2022 14:313 Опубликованы фотографии с места ДТП с пострадавшими детьми в Палкинском районе 16.01.2022 09:544 Число погибших в ДТП в Печорах возросло до пяти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

23.01.2022 12:43|ПсковКомментариев: 0

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони принял решение отказаться от планов баллотироваться на пост президента страны, сообщает итальянское телевидение. «Никогда не забывая, что коллективные интересы важнее личных целей, я много думал, советовался с родными и с лидерами моей политической "семьи" по поводу полученного предложения», - отметил Берлускони в письме своим однопартийцам.

«Сегодня Италии требуется единство... чтобы бороться против пандемии и вывести страну из кризиса», - добавил политик, возглавляющий правую партию «Вперед, Италия».

Берлускони сообщил, что во время консультаций пришел к выводу, что вполне может победить на выборах, однако все же отказался от участия в них. Он объяснил это стремлением избежать раздоров «в стране, которой так нужно единство».

Как отмечает «Интерфакс», политические оппоненты Берлускони в последние дни резко высказывались против его кандидатуры. Сам экс-премьер сообщил, что будет и дальше работать на благо Италии, но не в качестве ее президента.

Берлускони призвал премьера Италии Марио Драги оставаться на посту премьера, чтобы бороться против пандемии COVID-19 и других серьезных проблем. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сам Драги, по некоторым данным, думал о том, остаться ли ему премьером или претендовать на пост президента.

Процесс выборов главы государства стартует в Италии 24 января. В нем участвуют обе палаты парламента, а также - представители итальянских областей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких последствий вы ожидаете с приходом омикрон-штамма в Псковскую область?
В опросе приняло участие 431 человек
23.01.2022, 13:200 Партия вакцины «Спутник Лайт» поступит в Псковскую область в воскресенье 23.01.2022, 13:010 ГИБДД предупредила об изменении движения транспорта в Пскове 23.01.2022, 12:430 Берлускони решил не бороться за пост президента Италии 23.01.2022, 12:260 Дорожные полицейские провели беседы со школьниками
23.01.2022, 12:063 В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки 23.01.2022, 11:530 Юных псковичей приглашают к участию в экономической олимпиаде 23.01.2022, 11:420 Акция «Студенческий десант» завершилась в Пскове 23.01.2022, 11:200 Врач указал на угрозу «двойного холестерина» в привычном для россиянина завтраке
23.01.2022, 10:470 В Пскове и Великих Луках обнаружены фальшивые деньги 23.01.2022, 10:310 64 предмета попытался украсть из магазина 30-летний пскович 23.01.2022, 10:240 Стая собак загрызла семилетнюю девочку в российском регионе 23.01.2022, 10:120 ГИБДД рекомендует псковичам заблаговременно выбирать пути объезда из-за ремонта мостов
23.01.2022, 09:455 Михаил Ведерников прокомментировал динамику заболеваемости COVID-19 23.01.2022, 09:290 Главком ВМС Германии подал в отставку после высказывания о Крыме 23.01.2022, 00:250 В Пскове произошло ДТП с тремя пострадавшими 22.01.2022, 23:008 Интерактив: «Звездный» рейс
22.01.2022, 22:575 Новая партия вакцины «Спутник Лайт» отгружена и скоро прибудет в Псковскую область 22.01.2022, 22:000 Псковичей приглашают на выставку «Зимние дни» 22.01.2022, 21:400 Склонность женщин к ожирению связали с ранним началом курения у их родственников 22.01.2022, 21:290 На железнодорожной станции в Пыталово ликвидировали возгорание
22.01.2022, 21:170 Представить расчет по страховым взносам до конца месяца призвали псковичей 22.01.2022, 20:511 Самолет авиарейса Сочи — Псков не смог приземлиться из-за сильного снегопада 22.01.2022, 20:440 В Себежском районе продолжается ремонт обрушившегося моста через Неведрянку 22.01.2022, 20:203 Анастасия Повторейко оценила шансы заразиться «омикроном» после перенесенного COVID-19
22.01.2022, 19:581 Порядок законной перепланировки квартиры разъяснили псковичам 22.01.2022, 19:350 Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира 22.01.2022, 19:087 Псковский врач назвала первые симптомы заражения «омикроном» у маленьких детей 22.01.2022, 18:440 Выставка технических средств реабилитации для детей с ДЦП открылась в Пскове
22.01.2022, 18:200 Легковой автомобиль опрокинулся в Себежском районе 22.01.2022, 17:550 Гололедица и снег ожидаются в Псковской области 23 января 22.01.2022, 17:320 Бывший личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской умер на 86-м году жизни 22.01.2022, 17:100 По факту смерти рабочего на великолукском предприятии проводят проверку
22.01.2022, 16:494 Диетолог перечислила защищающие иммунитет от «омикрона» продукты 22.01.2022, 16:202 Пскович рассказал, как попал на шоу «Поле чудес» 22.01.2022, 16:001 Мастер доноса 22.01.2022, 15:410 На перекрестке в Крестах не работают светофоры
22.01.2022, 15:1711 В Псковской области закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» 22.01.2022, 14:560 В России утвердили нового оператора информационной системы ЖКХ 22.01.2022, 14:272 Полноценно отдохнуть в праздники смогли менее половины жителей СЗФО – опрос 22.01.2022, 14:050 На производстве в Великолукском районе погиб 34-летний мужчина
22.01.2022, 13:463 Участником шоу «Поле чудес» стал житель Пскова 22.01.2022, 13:292 Жительница Ленобласти утонула в крещенской купели на глазах своих детей 22.01.2022, 13:081 Отреставрированный в Пскове редкий военный танк перевезли в парк «Патриот» 22.01.2022, 12:493 Павел Дуров назвал возможные последствия запрета криптовалюты в России
22.01.2022, 12:300 Детские врачи-онкологи посетят Псковскую область и проведут бесплатные приемы 22.01.2022, 12:050 Жилой дом сгорел в Новоржевском районе, на момент возгорания в здании были дети 22.01.2022, 11:494 Еще семь человек в Псковской области умерли от коронавируса 22.01.2022, 11:333 Антимонопольная служба проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов
22.01.2022, 11:130 Ночью в Пскове молодого человека задержали за кражу кондитерских изделий 22.01.2022, 11:020 Водитель «Фольксвагена» в Пскове в очередной раз сел за руль пьяным 22.01.2022, 10:428 Губернатор призвал псковичей привиться до наступления пика заболеваемости COVID-19 22.01.2022, 10:191 Средняя цена подержанного автомобиля в РФ превысила отметку в миллион рублей
22.01.2022, 10:015 «Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера» 22.01.2022, 09:390 На борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году выделят более 10 млн рублей 22.01.2022, 09:200 Выставка «Дар бесценный» открылась в псковской художественной школе 22.01.2022, 09:0140 Несколько сотрудников администрации Псковской области заразились COVID-19
21.01.2022, 23:440 Пскович предстанет перед судом за избиение водителя скорой медпомощи 21.01.2022, 23:072 В Пскове демонтировали 12 не соответствующих дизайн-коду вывесок 21.01.2022, 22:342 Вопросы развития социальной активности пожилых граждан обсудили в Пскове 21.01.2022, 22:202 В Псковской области появятся новые автомобильные маршруты для туристов
21.01.2022, 22:000 Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-уроках финансовой грамотности 21.01.2022, 21:320 Псковича отправили в колонию за кражу смартфона и денег 21.01.2022, 21:030 Помещения великолукской инфекционки освятили на Крещенской неделе 21.01.2022, 20:420 95-летие ДОСААФ России отметили в Пскове
21.01.2022, 20:190 Финал «Киномании на Великой» пройдет в Пскове 1 февраля 21.01.2022, 20:001 Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от медосвидетельствования 21.01.2022, 19:390 Более 40 общественных пространств благоустроят в Псковской области 21.01.2022, 19:160 Лепить пушкинского Золотого петушка научила святогорских школьников мастерица из Дивеева
21.01.2022, 19:0054 В Пскове продолжается суд по резонансному ДТП, произошедшему два года назад 21.01.2022, 18:490 Великолучанки заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука 21.01.2022, 18:350 Облсовпроф заключил соглашение о сотрудничестве с островской администрацией 21.01.2022, 18:241 Автомобиль сбил женщину на улице Аллейной в Пскове
21.01.2022, 18:106 Опрос ПЛН-ТВ: Каких последствий ожидают в Пскове с приходом омикрон-штамма? 21.01.2022, 18:000 Творческий клуб «Рио-Рита» обрел новый дом в Пскове 21.01.2022, 17:552 Сенатор Елена Бибикова заявила о важности индексации пенсий военных 21.01.2022, 17:435 В Псковской области неизвестные распространяют информацию о псевдоэвакуации
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru