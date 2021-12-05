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Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони принял решение отказаться от планов баллотироваться на пост президента страны, сообщает итальянское телевидение. «Никогда не забывая, что коллективные интересы важнее личных целей, я много думал, советовался с родными и с лидерами моей политической "семьи" по поводу полученного предложения», - отметил Берлускони в письме своим однопартийцам.

«Сегодня Италии требуется единство... чтобы бороться против пандемии и вывести страну из кризиса», - добавил политик, возглавляющий правую партию «Вперед, Италия».

Берлускони сообщил, что во время консультаций пришел к выводу, что вполне может победить на выборах, однако все же отказался от участия в них. Он объяснил это стремлением избежать раздоров «в стране, которой так нужно единство».

Как отмечает «Интерфакс», политические оппоненты Берлускони в последние дни резко высказывались против его кандидатуры. Сам экс-премьер сообщил, что будет и дальше работать на благо Италии, но не в качестве ее президента.

Берлускони призвал премьера Италии Марио Драги оставаться на посту премьера, чтобы бороться против пандемии COVID-19 и других серьезных проблем. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сам Драги, по некоторым данным, думал о том, остаться ли ему премьером или претендовать на пост президента.

Процесс выборов главы государства стартует в Италии 24 января. В нем участвуют обе палаты парламента, а также - представители итальянских областей.