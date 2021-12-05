В России и мире

В России сочли несерьезными угрозы отключения от SWIFT

Угрозы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT несерьезны. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает «Лента.ру».

По его словам, о таких мерах речи не идет и де-факто они невозможны. «Отключить Россию? С нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это называется напугать, а потом — "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем"», — считает Гаврилов.

Он также добавил, что подобные действия и заявления напоминают ему о животном, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает есть.

Ранее The Daily Telegraph сообщила о том, что правительство Великобритании в качестве крайней меры в случае «вторжения» России на Украину рассматривают возможность отключения РФ от SWIFT. Как сообщили изданию источники, департаменты и спецслужбы проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, чтобы попытаться устранить нынешнюю угрозу и подготовиться к любой эскалации.

12 января в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Помимо того, они предложили ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Также, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Как отмечает «Лента.ру», в Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.