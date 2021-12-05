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В России и мире

Назван симптом, встречающийся у 73% заразившихся омикрон-штаммом COVID-19

24.01.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

Почти три четверти (73%) всех заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» в Бангладеш жаловались на насморк, об этом, как передает местная интернет-газета bdnews24, сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам.

Головные боли, по его словам, наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле, а 44% - на кашель.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», - приводит его слова РИА Новости.

Омикрон-штамм коронавируса (или B.1.1.529) обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующим.

Теги: #коронавирус #пандемия #омикрон
Источник: Псковская Лента Новостей
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