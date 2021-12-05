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В России расширили возможности закупок лекарств для детей с орфанными заболеваниями

Фонд поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра» сможет закупать вновь зарегистрированные в России лекарства, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Соответствующие постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Согласно постановлению, закупать такие препараты теперь разрешается в течение полугода со дня их государственной регистрации. При этом лекарства должны соответствовать требованиям, установленным при регистрации, за исключением требований к упаковке и маркировке.

Новый порядок, в том числе, распространится на дорогостоящий препарат «Золгенсма» для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Он был зарегистрирован в России в декабре 2021 года. С помощью нового постановления задержек с поставками лекарства удастся избежать.

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России. Фонд получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. Деньги на это поступают в федеральный бюджет за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин отметил, что на текущий год в федеральном бюджете на помощь серьезно больным детям предусмотрено почти 80 млрд рублей. «Это на 30% превышает уровень прошлого года, а значит, необходимое лечение получит еще больше маленьких пациентов», – сказал глава правительства.