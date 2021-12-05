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В России и мире

Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт

24.01.2022 20:11|ПсковКомментариев: 0

Помощник президента России Юрий Ушаков вручил сегодня, 24 января, в здании администрации президента на Старой площади паспорт гражданки РФ Сюзанне Масси, писательнице, советнику по СССР экс-президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщил полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд.

На фото: экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

Как пишет ТАСС, в ходе торжественной церемонии Масси поблагодарила помощника президента, с которым она часто общалась во время его работы в должности посла России в США в 1998-2008 годах. Она также отметила, что Ушаков был «успешным и популярным послом РФ в США».

«Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», - добавила экс-советник президента США.

В мае 2021 года Масси в эфире телеканала НТВ заявила, что для нее будет честью принять гражданство России, если президент страны Владимир Путин найдет возможность предоставить его ей. Она напомнила, что посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. 30 декабря 2021 года Путин подписал соответствующий указ.

Сюзанна Масси родилась в 1931 году в Нью-Йорке. Она известна как американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы. В 1980-х годах была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу.

Теги: #Путин #гражданство #США
Источник: Псковская Лента Новостей
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