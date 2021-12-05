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В России и мире

Выплаты за задержки авиарейсов в России хотят сделать автоматическими

25.01.2022 08:10|ПсковКомментариев: 0

Общественники предложили ввести автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов в России. С такой инициативой к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) и член Общественной палаты РФ Илья Зотов.

Инициатива обусловлена множественными нарушениями прав пассажиров со стороны авиакомпаний и массовыми задержками авиарейсов, следует из письма. В нем сказано, что такая ситуация стала возможной из-за отсутствия должного законодательного регулирования ответственности перевозчиков, пишет газета «Известия».

Сейчас выплата компенсаций пассажирам при задержках рейсов по вине авиакомпаний носит заявительный характер. Пассажирам требуется написать претензию в адрес перевозчика и ждать ответа 30 дней. С учетом того, что размер компенсации в России составляет всего 25 рублей за каждый час задержки рейса, за выплатами обращаются, по данным ООП, не больше 10% пассажиров. При этом велика вероятность, что авиакомпания откажется авиакомпании от выплат, заметил Илья Зотов.

Как считает Илья Зотов, несправедливо, когда по закону пассажир должен получить компенсацию, но для этого ему предстоит пройти бюрократический механизм. Как утверждает общественник, не каждый будет тратить на это время, и этим пользуются авиакомпании, по сути, не выплачивая пассажирам положенные им средства.

«Не считаю, что эта мера будет способствовать увеличению роста цен на билеты, так как мы не формируем дополнительных издержек, а говорим о том, что если по закону пассажиру положена выплата, то этот закон надо выполнять», — добавил председатель ООП.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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