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Рособрнадзор заявил об отсутствии оснований для изменения сроков или отмены ЕГЭ

Оснований для изменения сроков или отмены ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в настоящее время нет. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора 25 января.

«На сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания, связанные с отменой или переносом сроков проведения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации в целом. Вместе с тем Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией, и в случае изменения эпидемиологической ситуации на территории РФ действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены», - приводит сообщение ТАСС.

Итоговое собеседование планируется провести 9 февраля, 9 марта и 16 мая 2022 года.