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В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии

Перебои с подачей электроэнергии начались во вторник в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и Алма-Атинской области.

«В Алматы и Алматинской области перебои с электричеством. Казахстанцы в соцсетях пишут, что без света остались и южные регионы страны», - сообщается на портале zakon.kz.

По информации администрации города, отключение произошло по линии казахстанской компании по управлению электрическими сетями «Кегок». «Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях "Алатау жарык компаниясы" (региональная электропередающая компания - ред.). Начаты работы по переподключению», - пояснили власти города.

В свою очередь корреспондент ТАСС в Киргизии сообщает, что большая часть Бишкека обесточена, также отсутствует электричество во втором по величине городе Оше и нескольких других городах. В Бишкеке отключили отопление, в некоторых районах нет воды.

В столице у многих пользователей не работает мобильный интернет. Из трубы столичной ТЭС не видно привычного дыма. Причины произошедшего госорганы пока не пояснили.

В соцсетях пишут, что электричества нет в Оше, а также областном центре Нарын и ряде населенных пунктов Чуйской области.

В Бишкеке перестали работать банкоматы, терминалы для безналичной оплаты в магазинах. Также из-за отсутствия интернета банки перестали проводить операции, передает ТАСС.

Министерство энергетики Узбекистана также сообщило об отключении электроэнергии в нескольких районах страны.

«Сегодня, 25 января, в 11.00 (9.00 по московскому времени) в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности», - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, часть страны осталась обесточена из-за произошедшего отключения электричества в Казахстане и Киргизии, так как три страны подключены к единой электросети.

По данным Минэнерго, электричество было отключено в Ташкенте, Фергане и Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кашкадарьинской областях. «В настоящее время принимаются меры по запуску каждой ТЭС в отдельности, подключению ступенчатых сетей, проходящих через соседние государственные сети», - говорится в сообщении.