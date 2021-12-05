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В Петербурге детям запретят посещать музеи, театры и цирки

В Санкт-Петербурге дети в период с 28 января по 13 февраля не смогут посещать места культурного досуга и спортивные мероприятия. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов сообщила пресс-служба городской администрации.

«Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий», - приводит текст постановления ТАСС.

Кроме того, на аналогичный период дополнительные общеобразовательные программы (как частные, так и государственные), реализуемые вне общеобразовательных школ, перейдут в дистанционный формат. С 28 января по 13 февраля также приостанавливается очная работа государственных художественных, технических и иных кружков, секций и студий, запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).

Как пояснил журналистам вице-губернатор Борис Пиотровский, введенные ограничения не коснутся спортивной подготовки, то есть всего, что связано со спортом высших достижений и подготовкой к профессиональным соревнованиям.

«Мы рассчитываем, что чуть больше двух недель - это тот период, на который мы вводим [указанные ограничения] - будет достаточно для того, чтобы мы пережили в спокойном режиме этот взрывной рост, и количество заболевших пошло на спад», - отметил вице-губернатор.

Кроме того, Александр Беглов продлил уже действующие в городе ограничения, связанные с пандемией коронавируса, до 31 марта.

До этой даты продлевается запрет на ночную работу (с 23:00 до 06:00) ресторанов и кафе, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств. Также в городе запрещено проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 40 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.

Продлевается и введенный с конца октября режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, непрошедших вакцинацию. В петербургские гостиницы могут заселяться только те постояльцы, которые завершили вакцинацию, перенесли заболевание или имеют отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 48 часов до заселения и обновляемый каждые два дня.

В соответствии с обновленным постановлением продолжает действовать введенная система предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, перенесенное заболевание либо медотвод от прививки. Граждане должны предъявлять коды при посещении музеев, выставок, театров, цирков, кинотеатров, концертных залов, а также в бассейнах, фитнес-центрах и спортивных залах.

Без QR-кода запрещено посещать непродовольственные магазины, кафе и рестораны, за исключением производственных столовых и заведений в аэропорту и на вокзалах. Театрам, кинотеатрам, концертным залам разрешено заполнять до 75% зрительских мест.