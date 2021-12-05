В России и мире

Медведев: Чтобы избежать войны, нужно договариваться

Единственная возможность избежать войны — договариваться, но есть масса людей, которые зарабатывают, спекулируют на эскалации, кто-то по недомыслию, а кто-то — проводя определенную политическую линию, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.

«Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны. То есть такого рода события были бы ужасными, и нечего добавить», — цитирует Медведева РИА Новости.

Говоря о тех, кому выгодна конфронтация, Медведев привел в пример одно из высказываний сенатора США. «Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из — не могу иначе назвать — маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», — сказал Медведев.

По его словам, когда «это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально».

«Мне кажется, что даже в советские времена, во всяком случае те советские времена, которые я застал, которые я помню, никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт», — отметил зампредседателя СБ.

Он добавил, что Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации. «Тем не менее, такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», — сказал Медведев.