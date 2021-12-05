В России и мире

Серия циклонов атакует Европейскую Россию

Европейская часть страны готовится к целой серии циклонических вторжений, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Уже в середине недели на севере Европы, в прибрежный районах Скандинавского полуострова, стал усиливаться ветер, пошел снег. Это были проявления очередного, уже третьего подряд циклона. И если два его предшественника сегодня уже не будут представлять какую-либо опасность – слабый снег будет идти лишь на берегах Волги и на Кавказе, то новый вихрь обрушит всю свою ярость на запад нашей страны. Сильнее всего достанется Калининградской области», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что в самом Калининграде уже начались небольшие осадки. «Постепенно они будут усиливаться и перейдут в дожди — наиболее интенсивные ливни ожидаются к вечеру и завтра в первую половину дня: до 4-5 мм за 6 часов. А всего к исходу пятницы в городе выпадет более трети январского объема влаги. Вторжение циклона будет сопровождаться сильным ветром: сегодняшним вечером и грядущей ночью порывы могут достигать 19-21 м/с», - сообщили в «Фобосе».

Но на этом череда циклонов не прервется. «До конца января на Русскую равнину успеет пробиться еще один – причем самый мощный. В воскресенье-понедельник этот вихрь обрушится на Русскую равнину. Весь регион, за исключением Заполярья, накроют облака. А самые сильные осадки пройдут в Причерноморье в виде дождей. Севернее линии Краснодар — Симферополь ожидаются снегопады, причем местами в Центральной России и на Средней Волге за два дня может выпасть около трети январского объема влаги», - добавили синоптики.