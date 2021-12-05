В России и мире

Ученые обнаружили новый опасный для людей коронавирус

В ЮАР обнаружен новый коронавирус – NeoCov, близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Как сообщается в исследовании на bioRxiv, достаточно всего одной мутации в его геноме, и он станет опасным для человека.

Пока он опасен только для летучих мышей. Для проникновения в клетки легких летучих мышей NeoCov использует рецептор ACE2. Точно так же проникает в легкие человека и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

По мнению ученых, пока вирус NeoCov не может проникать в человеческие клетки. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, он уже сможет заражать и человеческие клетки, пишет «Российская газета».

Опасность и непредсказуемость NeoCov в том, что он соединяется с рецептором ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19. Поэтому от этого коронавируса не защитят ни антитела, ни белковые молекулы. И это может сделать патоген особенно опасным для человечества.

Сейчас опасные коронавирусы присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в США, Камбодже, Швейцарии и в других странах.