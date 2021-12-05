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Управление делами президента России заказало постамент для гроба

Управление делами президента России закупило постамент для гроба. Это следует из информации, представленной на сайте госзакупок.

Извещение о закупке опубликовали на сайте 24 января. Из представленной информации следует, что заказчиком выступает Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции управления делами президента Российской Федерации». Постамент для гроба закупили у единственного поставщика.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 494 674 рубля. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие не установлены, итоги закупки не подводятся.

Доставить постамент для гроба по указанному адресу поставщик должен не позднее 30 июня 2022 года.