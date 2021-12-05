В России и мире

Новый рекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в России

Новый рекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в России. Это следует из данных, представленных на портале «стопкоронавирус.рф».

Всего за последние сутки в стране выявили 98 040 новых случаев заболевания. Госпитализировали за прошедший день 14 046 россиян. Вылечились от коронавируса 29 506 жителей страны. Скончались с этим диагнозом 673 россиянина.

Напомним, в Псковской области выявили три новых очага распространения коронавируса: в Чихачевском доме-интернате Бежаницкого района, в Бельско-Устьенском детском доме-интернате и на производственной площадке Великолукского мясокомбината.

Смотрите также Три новых очага распространения COVID-19 выявили в Псковской области

За прошедший день в Псковской области выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом (всего – 74 937), выздоровели 139 пациентов (всего – 70 148). Скончались четыре человека (всего – 1414).