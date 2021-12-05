В России и мире

Лукашенко заявил о возможности войны в случае прямой агрессии против Белоруссии и России

Если на Белоруссию совершат нападение, то защищать ее будут «сотни тысяч» белорусских и российских военных, заявил президент страны Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту.

«Хочу ответить коллективному Западу — у них это вопрос очень важный, — будут ли войска на территории Белоруссии. Если на нашу страну будет совершено нападение, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю. Вот вам ответ», — цитирует его РБК.

Президент добавил, что основанием для таких действий служат союзнические отношения Москвы и Минска.

Сама война, по словам Лукашенко, возможна только в двух случаях. «Один из них — если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Если против Беларуси будет развязана горячая война. <...> И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, — если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение», — сказал он.

По словам президента Белоруссии, «руководители некоторых стран ошалели», если думают, что могут победить в войне. «Проиграем все. Поэтому мы не хотим войны. Мы хотим мирно жить и работать», — сказал он.

Напряженная ситуация на границах Белоруссии и во всем мире связана с борьбой за ресурсы, считает Лукашенко.

Во время обращения Лукашенко к народу, глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью российским радиостанциям, что не хочет войны и Москва.

«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим», — сказал министр.

Напомним, лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Он обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.

Ранее с призывом «остановить киевский режим» выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. «Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», - сказал он.