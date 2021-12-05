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Отсидевший 20 лет за брата-близнеца мужчина вышел на свободу

28.01.2022 19:58|ПсковКомментариев: 0

В США вышел на свободу мужчина, отсидевший в тюрьме почти 20 лет за убийство, в котором признался его брат-близнец. Об этом сообщает New York Post. Кевин Дугар был освобожден из тюрьмы под залог в городе Чикаго, штат Иллинойс, во вторник, 25 января. Мужчину осудили в 2003 году за убийство члена конкурирующей банды, однако в 2016 году его брат-близнец Карл Смит заявил, что преступление совершил именно он.

В 2018 году суд постановил, что слова Смита не заслуживают доверия, так как в момент признания он уже отбывал 99-летний срок за ограбление, в ходе которого был тяжело ранен ребенок. Во время рассмотрения заявления Смита прокурор сказал, что преступнику было нечего терять, ничего кроме скепсиса его слова не вызывают.

Однако на дело обратил внимание «Центр по несправедливым приговорам» при Северо-Западном университете штата Иллинойс. Правозащитникам удалось добиться пересмотра приговора Дугару.

«Апелляционный суд пришел к заключению, что существует серьезная вероятность того, что, рассмотрев все доказательства, присяжные скорее всего признают Кевина невиновным», — отметил адвокат Дугара.

Как отмечает «Лента.ру», до вторичного рассмотрения дела Дугар будет находиться под присмотром правоохранительных органов. «Он очень рад освобождению и постепенно привыкает к миру, сильно изменившемуся за те 20 лет, что он провел в заключении по ложному обвинению», — добавил адвокат.

Источник: Псковская Лента Новостей
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