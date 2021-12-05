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В России и мире

США заявили о подготовке к переброске войск в Европу

28.01.2022 23:55|ПсковКомментариев: 0

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США еще не начинали переброску войск в Европу, но они уже приведены в состояние готовности к этому. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не перемещали никаких войск​​​. Мы привели войска в состояние повышенной готовности», — заявил он.

Его слова также подтвердил председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступавший вместе с Остином на пресс-конференции.

Как отмечает «Лента.Ру», ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби раскрыл состав костяка американских сил, которые готовятся для отправки в Европу. Основу сил составляют элитные воздушно-десантные части, в том числе подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса и 101-й воздушно-десантной дивизии. Помимо этого, пресс-секретарь упомянул о военнослужащих из 4-й пехотной дивизии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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