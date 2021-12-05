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В России и мире

Британия собирается удвоить контингент войск в Эстонии

30.01.2022 09:20|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усиления военного вклада страны в НАТО на фоне ситуации вокруг Украины. Он намерен увеличить контингент в Эстонии с 900 до 1800 военных, отправить в страну вооружение и готов оказать военную поддержку другим союзникам по НАТО. Вместе с тем премьер хочет улучшить отношения с Москвой и посылает в Россию глав МИДа и Минобороны.

«Этот пакет (поддержки НАТО.— ред.) пошлет ясный сигнал Кремлю — мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем с союзниками по НАТО перед лицом российских враждебных действий», — говорится в заявлении господина Джонсона (цитата по The Telegraph).

Лондон рассматривает вариант отправки в страны НАТО самолетов, кораблей и военных специалистов. Вооруженным силам Великобритании приказано готовиться к отправке в Европу на следующей неделе. Авианосец HMS Prince of Wales будет готов к отправке «в считанные часы» в случае роста напряженности, пишет «Коммерсант».

Борис Джонсон поручил министру иностранных дел Лиз Трасс и министру обороны Бену Уоллесу отправиться в Москву в ближайшие дни для «улучшения отношений» с российскими властями. Им также поручено добиваться деэскалации. Премьер рассчитывает провести на следующей неделе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Господин Джонсон считает важным предпринимать дипломатические усилия вместе с другими странами Запада.

Пресс-служба премьера Великобритании сообщала, что Борис Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призовет Россию «отступить и вступить в диалог». По информации российских госагентств, Лондон 31 января объявит о новых антироссийских санкциях. Россия отрицает, что планирует нападение на Украину.

Президент США Джо Байден накануне, 29 января, объявил о переброске военных в Восточную Европу. По его словам, их будет «не очень много». Пентагон поставил в резерв для возможного развертывания в Европе около 8,5 тыс. человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
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