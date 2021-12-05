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Гинцбург призвал не считать омикрон-штамм финалом пандемии

Нельзя говорить, что омикрон-штамм станет финалом пандемии COVID-19, заявил в эфире телеканала «России 1» глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно», — цитирует ученого РИА Новости. По его словам, новые варианты коронавируса продолжают появляться.

«Пока мы боремся с последствиями. Начинаем тушить пожар, когда он уже горит», — добавил директор центра.

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению исследователей, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже более чем в 110 странах, в том числе в России.

На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», поскольку его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1.

Тем не менее ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.