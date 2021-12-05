В России и мире

Россияне оценили опасность волны «омикрона»

У 47% работников в России не вызывает никаких опасений новая волна коронавируса и риски введения локдаунов, вызванные распространением штамма «омикрон». Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

Как показал соцопрос, примерно половина (47%) российских сотрудников совершенно не боится ни новой вспышки COVID-19. 39% респондентов переживают за собственное здоровье и самочувствие своих близких, а 16% — из-за возможного снижения доходов. Еще 10% боятся роста расходов или вероятности остаться без работы.

Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа, отметили специалисты. Эти показатели значительно ниже тех, что были в начале пандемии. Согласно данным ВЦИОМ от апреля 2020 года, абсолютное большинство россиян (77%) опасались заболеть коронавирусом, пишет газета «Известия».

В территориальном срезе исследование HeadHunter показало, что в Петербурге самый высокий процент тех, кого не беспокоит новая волна (60%). Второе и третье место заняли Подмосковье и Москва (44% и 42% соответственно). Здесь наблюдается определенная тенденция. Столица и Петербург два года назад тоже лидировали по числу подтвержденных заражений, однако, по данным ВЦИОМ, доля тех, кто очень боялся инфекции, среди жителей этих городов была ниже, чем в среднем по стране, — 18% и 15%.

Сейчас меньше всего распространение «омикрона» волнует IT-специалистов (58% не озабочены этим вопросом). Однако почти каждый третий (30%) сотрудник в сфере продаж и каждый пятый (21%) маркетолог переживает из-за снижения доходов. Наиболее высокие риски остаться без работы ощущают административный персонал (17%) и занятые в транспортной сфере (12%).