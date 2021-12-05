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Российские военные развертывают в Белоруссии пункты управления для проверки сил реагирования

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) начали развертывание в Белоруссии подвижных полевых пунктов управления на полигонах в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны РФ 31 января.

«Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. Специалистами войск связи организована единая система управления войсками», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах. «Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами. На всех пунктах управления функционирует видео-конференц-связь, что позволяет командирам разных степеней передавать сигналы управления в режиме реального времени. Для размещения пунктов управления на местности проведены инженерные работы, выполняются мероприятия маскировки», - отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что защиту от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе - до 9 февраля - будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики. В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля пройдет совместное учение «Союзная решимость – 2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.