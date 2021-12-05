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«Омикрон» вызывает более легкую пневмонию, чем дельта-штамм – эксперты

Штамм «омикрон» нового коронавируса вызывает значительно более легкую пневмонию, чем штамм «дельта». К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра научной медицины при Токийском университете.

Специалисты провели исследования на хомячках и установили, что степень поражения легких при заражении штаммом «омикрон» значительно ниже, чем при заражении дельта-штаммом, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. В то же время даже в случае с омикрон-штаммом в рамках исследования были зафиксированы летальные случаи среди хомячков.

Японские специалисты подчеркивают, что не стоит снижать бдительность из-за того, что омикрон-штамм вызывает более легкую форму пневмонии, поскольку пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями все равно находятся в группе повышенного риска.