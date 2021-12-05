В России и мире

Владимир Путин согласился с идеей увеличить количество мест для принудительных работ

Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко увеличить количество мест, чтобы переводить людей с наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Фото: РИА Новости

«На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», - цитирует Константина Чуйченко РИА Новости.

Президент отметил, что в последние годы сократилось количество людей, находящихся в местах лишения свободы.

«Во всяком случае, в 2000 году это уже точно – 1,06 миллиона, в 2021-м – 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная», - отметил Путин.

По словам Константина Чуйченко, в следственном изоляторе находится 109 тысяч человек.

«... если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч (заключенных - ред.). Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части», - сказал министр юстиции.