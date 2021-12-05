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Новый год отмечают 1 февраля по лунному календарю

Новый год по лунному календарю отмечают сегодня, 1 февраля. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. Об этом сообщает calend.ru.

Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру. Более того, в большинстве стран, отмечающих этот праздник, «китайский» Новый год является государственным праздником.

Новогодний ужин — главная новогодняя традиция. Причем на столе должно быть как можно больше блюд. Согласно традиции, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества. Все последующие дни принято навещать с поздравлениями родственников и друзей. Также в этот период устраиваются традиционные массовые гулянья — костюмированные танцы и маскарадные уличные шествия.