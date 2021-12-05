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Врач предупредил россиян о смертельно опасной одышке

Одышка у здорового человека может быть вполне нормальным явлением, однако для некоторых она становится предвестником серьезных заболеваний, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1».

По словам специалиста, ощущение нехватки воздуха в состоянии покоя и по ночам порой свидетельствует о сердечной недостаточности. Иногда остро возникающая одышка сигнализирует об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме. Что касается панических атак, то при них действительно случаются проблемы с дыханием, однако в серьезные проблемы со здоровьем такое явление не перерастает. Кроме того, опасность одышки зависит от образа жизни человека, подчеркнул врач.

«Когда у активного человека, который много двигается, появляется одышка — это одно. Другое дело, если одышка возникает во время движения у человека, который ведет сидячий образ жизни. У любого человека при быстром подъеме на четвертый этаж может быть одышка. Вопрос, через какое время состояние нормализуется. Через минуту — это одно. Больше пяти минут — уже другое», — приводит слова медика РИА Новости.

Ранее Мясников назвал напиток, который помогает предотвратить инфаркт: по его мнению, натуральный кофе не только снижает риск возникновения проблем с сердцем, но и полезен при болезнях печени, так как предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. У страдающих от гипертонии этот напиток не спровоцирует дальнейшего повышения давлении при условии, что человек пьет его не впервые, заметил специалист.