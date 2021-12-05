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Кремль обратит внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса

Резкий рост цен на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса заметили в Кремле и обещали обратить на это внимание, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге журналисты рассказали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о том, что цены на указанные медикаменты взлетели, и спросили, будут ли какие-то поручения на этот счет.

«Мы обратим обязательно на это внимание», - цитирует Дмитрия Пескова «Российская газета». «В данном случае наверняка оперштаб как-то мониторит эту ситуацию», - добавил пресс-секретарь.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оперштаба в пятницу, 21 января, попросил региональное УФАС проверить цены на ПЦР-тесты и экспресс-тесты на коронавирус.