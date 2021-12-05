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Россиян предупреждают о магнитных бурях 2 и 3 февраля

Выброшенная Солнцем волна плазмы достигнет Землю в среду, 2 февраля. Магнитные бури среднего уровня продлятся два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американского Центра прогнозирования космической погоды.

Облако вещества было выброшено Солнцем 30 января в ходе вспышки средней силы – класса М. Вспышка продолжалась более четырех часов и была направлена в сторону Земли. Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром по московскому времени, 2-3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.

При этом, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а ее уровень прогнозируется как G1 – самый слабый.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.