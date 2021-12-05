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Популярный российский певец Лев Лещенко отмечает 80-летие

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко отмечает 80-летие сегодня, 1 февраля.

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Видео: «Первый канал»

«Его обожают миллионы, а песни в его исполнении узнают с первой ноты и всегда подпевают. Сегодня поздравления принимает Лев Лещенко. Народному артисту 80. Обаяние, искрометный юмор, неповторимый шарм и, конечно, бархатный баритон, который покорил всю страну», - отмечает «Первый канал».

Его тембр стал символом не одного поколения и самых важных событий в истории страны. Артиста легко узнать не только по голосу: одет с иголочки, обаятельная улыбка, всегда подтянут и доброжелателен. А за этой невозмутимостью Лев Лещенко скрывает трепет и волнение перед любым концертом, отметили на «Первом канале».

«Я, конечно, нервничаю и говорю: "Зачем я это сделал, не нужно, можно было, так сказать, спеть под фонограмму". Но вот решил концерт в двух отделениях, песни — и классика, и эстрада, и коллаборации какие-то новые с моими друзьями», - рассказал Лев Лещенко.

Он проснулся знаменитым после победы на фестивале в Сопоте с песней «За того парня». Вся страна влюбилась в его застенчивую манеру поведения на сцене и бархатный баритон.

«Я заканчивал институт как бас-баритон, потом я стал петь более легко, более доверительно, даже наш министр Демичев, член Политбюро, и у него был Володя Винокур, с какой-то просьбой заходил, и он сказал: "А вот скажите, Лев, вот у него такой крепкий голос, вам не кажется, что он облегчает очень"», поделился артист.

С военными песнями у него всегда была особая история, он родился в голодном 42-м, отец служил, и хоть и мало рассказывал о войне, видимо, именно у него Лев Лещенко научился так тонко чувствовать и так правильно выбирать интонации. Песню, давно ставшую гимном победы, Лещенко просто спас. Удивительно, но тогда, в 1975-м, она была под негласным запретом.

«Считали, что она недостойна, что легковесность музыки, фокстрот какой-то, и неожиданно в Колонном зале я уговорил замминистра МВД Советского Союза тогда, я говорю: "Послушайте песню, очень хорошая"», — вспомнил певец.

На свой страх и риск он исполнил ее в прямом эфире, и на следующий день эти слова уже пела вся страна. Даже когда пандемия и самоизоляция нарушили одну из главных традиций 9 мая, Льву Лещенко подпевали с балконов. Легендарную «На трибунах становится тише» к Олимпиаде-80 он записал с первого раза и это уже не просто хит, символ эпохи.

Кроме того, Лев Лещенко один из самых пародируемых артистов нашей эстрады, впрочем, он и сам обладает чувством юмора. Недавно согласился на новое для себя амплуа - наставника в проекте «Голос 60+». Он признается, что до сих пор не знает, в чем секрет успеха того или иного своего шлягера.

«Всенародная песня из караоке, будем так говорить, ее любят очень петь, припев такой забойный: ла, ла», - сказал артист о песне «Прощай».

Зато он точно знает, как хотел бы, чтобы его вспоминали будущие поколения.

«Не просто певец, так сказать, не просто музыкант, а именно, человек, который своей энергией выражал время, в которое он был размещен. Вот. Вот это самое главное», - подчеркнул Лев Лещенко.

Сегодня в 00.00 премьера — документальный фильм ко дню рождения мэтра нашей эстрады - «Все, что в жизни есть у меня». В субботу - юбилей Льва Лещенко на «Первом канале». В честь 80-летия народного артиста — сразу несколько передач. Утром те, кто не успел посмотреть документальную ленту, смогут увидеть ее в 10.20. В 17.50 программа «Сегодня вечером» с участием Льва Валерьяновича. В 19.50 — премьера — большой юбилейный концерт «Созвездие льва».