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Вирусолог спрогнозировал сроки отмены антиковидных мер в России

Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, могут отменить в конце февраля или в начале марта. Такой прогноз дал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков.

«Многое будет зависеть не от того, что уже пора снимать ограничения, а от того, насколько решились власти это сделать. Я думаю, что есть смысл сделать это в феврале-марте. А как оно реально будет, уже зависит от властей», — цитирует его Ura.ru.

Профессор отметил, что при снятии ограничений из-за COVID-19 следует учесть, насколько готова система здравоохранения. «Это все зависит от того, насколько много свободных коек, и насколько справляется медицинская служба. Ситуация в Дании, несмотря на большое количество случаев, и то, что они сняли ограничения, говорит о том, что они готовы к новому наплыву больных, и они справляются с этим», — объяснил вирусолог.

Петр Чумаков отметил, что медики стали лучше справляться с коронавирусом, когда появился новый штамм «омикрон».