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Туроператоры выплатили более 80% долгов по «коронавирусным» путевкам

01.02.2022 20:15|ПсковКомментариев: 0

Туроператоры закрыли более 80% долгов по «коронавирусным» поездкам (сорвавшимся из-за пандемии) и сократили задолженность перед путешественниками до 6,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она уточнила, что два года назад, когда страны начали закрываться из-за пандемии, объем долга составлял 44 миллиарда рублей.

«Чуть более 80 процентов обязательств перед туристами было закрыто. Либо деньгами, либо была оказана соответствующая услуга», — цитирует Зарину Догузову РИА Новости.

Руководитель Ростуризма напомнила, что Госдума в середине декабря внесла поправки в закон об отсрочке обязательств операторов перед путешественниками. Ранее они были должны до 31 декабря 2021 года возместить поездки (предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства), купленные до 31 марта 2020-ого и отмененные из-за пандемии. Внесенная в закон поправка продлевает этот срок до конца 2022-ого.

«Сейчас мы на финальной стадии согласования его (постановления — ред.). С учетом всех моментов, которые нам нужно пройти, думаю, что в течение февраля внесем его в правительство, и до конца месяца оно будет принято», — уточнила Зарина Догузова.

«Продление отсрочки обязательств распространяется только на закрытые страны (те, с которыми не восстановлено регулярное авиасообщение, а также не принимающие россиян с туристическими целями — прим.ред). А по открытым (в их числе — Турция, Доминикана, Хорватия, Куба, Кипр — ред.) туроператоры должны будут в кратчайшие сроки выполнить все обязательства», — добавила она.

Теги: #туризм #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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