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Главный диетолог Минздрава дал советы заразившимся и переболевшим COVID-19

02.02.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Многие переболевшие коронавирусной инфекцией жалуются на избыточное выпадение волос во время и после заболевания. По мнению научного руководителя Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академика РАН Виктора Тутельяна, в этой ситуации следует употреблять специальные витаминные комплексы и скорректировать рацион.

«В первую очередь обязателен целый комплекс витаминов группы В, D, A в достаточно большом количестве, обязательно цинк, который содержится в печени и морепродуктах, — цитирует ученого газета «Известия». — К выпадению волос приводит также недостаток железа, значит, нужно больше есть печени куриной и говяжьей, мяса, овощей — зеленый горошек, бобовые, шпинат».

Потеря волос также может быть вызвана потерей коллагена. Однако в организме человека нет фермента, с помощью которого этот белок усваивался бы из пищи. «Чтобы его продуцировать, нужен целый ряд в первую очередь микроэлементов. Цинк, селен, медь, кремний, сера, некоторые витамины. И тогда можно получить косметический эффект», — отметил Виктор Тутельян.

При заболевании коронавирусом необходимо укреплять иммунитет, в том числе с помощью правильно подобранной диеты, продолжил Виктор Тутельян. «В случае инфицирования иммунную систему необходимо усилить, принимая пищу, которая способствует синтезу антител в организме. Значит, нужно дополнительное количество витаминов, в первую очередь D, A, E, С, витамины группы В. Нам нужен целый ряд химических соединений, которые стимулируют синтез ферментов — это флавоноиды, индолы, изофлавоны. Их можно получить с овощами и фруктами, но мы едим их мало. И больным, и переболевшим требуется не меньше 400, а лучше 500-600 граммов свежих овощей и фруктов в день», — уточнил он.

Во время болезни, особенно при заражении штаммом «дельта», часто страдает желудочно-кишечный тракт. В этом случае ученый рекомендует делать акцент на щадящей пище, подвергнутой ферментированию, чтобы максимально облегчить всасывание необходимых клеткам веществ. Например, есть квашеную капусту, молочнокислые продукты, такие как простокваша и йогурты.

«У больного часто извращается вкус — значит, надо помочь, быть может, потворствовать необычным желаниям. Самое главное — заставить его получить всё необходимое для защиты», — сказал Виктор Тутельян. Это, по мнению ученого, и есть путь к выздоровлению и преодолению последствий коронавируса.

Теги: #продукты #минздрав #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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