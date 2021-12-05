В Совфеде предложили лишать гражданства за торговлю суррогатным алкоголем

Сенаторы планируют внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ», которые предполагают отзыв российского гражданства у лиц, ранее принятых в него, и депортацию на родину за незаконное производство и оборот алкоголя. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
По словам сенатора, согласно предоставленной ему справке МВД РФ, 75% лиц, которые в гаражах и промзонах занимаются производством и оборотом суррогатного алкоголя, составляют иностранные граждане из стран ближнего зарубежья. Рябухин отметил, что в случае положительного отзыва на предложение от МВД РФ поправки сразу будут внесены в Госдуму.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также принятое гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы. Данные нормы не распространяются на граждан РФ по рождению.