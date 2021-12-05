В России и мире

Глава Роспотребнадзора заявила об утрате способности COVID-19 проникать в легкие

Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирус постоянно меняется, это его свойство <...>. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — приводит ее слова РИА Новости.

Попова уточнила, что «омикрон» преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Однако, еще неизвестно, какие будут осложнения после него — с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — заключила Попова.

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многое указывает на высокую трансмиссивность этого вида и его устойчивость к защитным антителам. «Омикрон» выявили более чем в ста странах, включая Россию.

Специалисты отмечают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. Сейчас полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4%.