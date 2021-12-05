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В России и мире

Очередную годовщину заключения Тартуского мирного договора с РСФСР отметят в Эстонии

02.02.2022 10:56|ПсковКомментариев: 0

102-ю годовщину заключения Тартуского мирного договора с советской Россией отмечают в Эстонии 2 февраля. 

Президент Эстонии Алар Карис возложит в Таллине венок «От народа Эстонии» к подножью памятника участникам Освободительной войны 1918-1920 годов. Вечером состоится торжественный концерт в большом зале академии музыки и театра Эстонии.

В парке таллинского кладбища Копли пройдет православная служба в память о военных Северо-Западной армии Николая Юденича, воевавших совместно с эстонцами против Советской России, пишет «Интерфакс».

Памятные мероприятия пройдут также в городе Тарту, где 2 февраля 1920 года был подписан мирный договор с РСФСР.

Согласно договору, РСФСР и Эстонская республика первыми в мире признавали друг друга независимыми государствами и отказывались от взаимных претензий. По Тартускому миру была проложена государственная граница, часть нынешних Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии.

Согласно заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. В Эстонии он считается действующим документом, и ряд политиков и политических организаций на основании этого выступают за возврат довоенных территорий.

В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Теги: #Эстония #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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