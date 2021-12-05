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Алексей Миллер получил звезду Героя Труда

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Труда главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул N3».

Видео: RT / телеграм-канал «Пул N3»

Кроме того, президент вручил такую награду академику Евгению Велихову, эндокринологу Ивану Дедову, гендиректору Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко, главврачу московской больницы N52 Марьяне Лысенко и замдиректора «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову.

Напомним, Алексей Миллер является председателем правления «Газпрома» с 2001 года. С 2002 года – заместитель председателя совета директоров компании. Звание Героя Труда ему присвоили в январе.