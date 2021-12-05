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Предсказывающий весну грызун в Нью-Джерси умер накануне Дня сурка

Ежегодное празднование Дня сурка отменили в штате Нью-Джерси на северо-востоке США в связи со смертью знаменитого сурка-предсказателя погоды Миллтауна Мэла, сообщили организаторы мероприятия, отметив, что не смогли найти зверю замену из-за спячки «собратьев».

Фото: pixabay.com

«Мы с грустью сообщаем, что Миллтаун Мэл недавно отправился на радугу. Учитывая тот факт, что средняя продолжительность жизни сурка составляет около трех лет, это не такой уж и шок, но Мэл покинул нас в тяжелое время года, когда большинство его собратьев-сурков находятся в спячке... Мы пытались найти замену, но безрезультатно», - приводит сообщение организаторов мероприятия РИА Новости.

Второго февраля в США и ряде других стран по традиции празднуется День сурка. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, если сурок, вылезший из домика после зимней спячки, увидит свою тень, то есть день будет солнечным, то он уйдет спать еще на шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный, то весна будет ранняя.

Как сообщает местный портал Сentraljersey, сурок Мэл шесть раз участвовал в прогнозах на весну - с 2016 по 2021 годы.