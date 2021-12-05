Аналитик перечислил самые ненадежные пароли для защиты от мошенников

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, что использование ненадежных паролей является одной из главных причин кибератак и мошенничества в отношении россиян.
При проведении внутренних пентестов (тестов на возможность проникновения во внутреннюю сеть организации), как подчеркнул Кувиков, более чем в 95% случаев удавалось подобрать учетные данные пользователей, а главными недостатками защиты стали именно простые пароли.
Он объяснил, что злоумышленники, как правило, работают методом брутфорса — сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем уже используются пароли по результатам социальной инженерии, например, фамилия, год рождения и так далее.
«Поэтому не стоит пользоваться паролями по умолчанию и применять слабые пароли, по которым перебор пойдет в первую очередь. Это как раз последовательности цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990», — подчеркнул аналитик.