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Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля

03.02.2022 10:12|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается сегодня, 3 февраля. Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается как всемирный День борьбы с нецензурной бранью, пишет Calend.ru.

Дело в том, что «ненормативная лексика» – понятие более широкое, чем просто нецензурная лексика, брань. Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые в отличие от нецензурной лексики не являются запрещенными к употреблению в общественных местах, не воспринимаются как асоциальное поведение, но тем не менее выходят за рамки общепринятых норм речи.

Так, жаргон и сленг характерны для определенных социальных групп, выделяемых по возрасту, профессиональной принадлежности, роду деятельности или хобби. Те или иные сленговые выражения нередко становятся частью повседневного общения, выходя за рамки сленговых групп («не наезжай», «не тормози», «лузер», «хакнул», «завис», «не в масть», «кича», «туса» и другие).

Другое дело - нецензурная брань. Эта лексика именуется так же, как бранная или матерная. Несмотря на то, что в русском языке существует всего три или четыре корня таких слов, здесь лингвисты расходятся во мнении. Образуют они довольно широкий спектр слов, употребление которых - нарушение действующего законодательства РФ. Подобные слова не допускаются к употреблению в общественных местах, а также в СМИ.

Обсценная (ненормативная, нецензурная) лексика включает в себя непристойные, грязные, похабные, бесстыдные, вульгарные, распутные выражения. Употребление их не только противоречит законодательству, но и становится примером асоциального поведения, вызывающего негативную оценку со стороны общества и осуждение. Однозначно негативную оценку ненормативной лексике дает и церковь, относя брань к греху сквернословия, распущенности и вседозволенности, разрушающему душу человека.

Известно, что три (или четыре) слова, ставшие корнями для нецензурных слов, изначально отражали суть интимной жизни, половые отношения, что с приходом христианской морали стало табуированной темой, а в период язычества эти слова могли носить ритуальный смысл, и просто так их использовать тоже было нельзя. Многие лингвисты и психологи сходятся во мнении, что матерные выражения энергетически и эмоционально сильны.

Кто-то засилье речи нецензурной лексикой связывает с оскудением словарного запаса, кто-то – с распущенностью, вседозволенностью и отсутствием действенных регуляторов. Однако большинство психологов соглашаются, что чаще всего матерные выражения - это спонтанная речевая реакция на нестандартную или неожидаемую, непрогнозируемую действительность. То есть в таком случае нецензурное выражение – некий элемент психологической разрядки, антистрессовая реакция

Проблемой современного общества становится и употребление матерных выражений подростками. Для них это неоправданная попытка казаться старше, увереннее, самодостаточнее, сильнее. В отличие от взрослых, большинство из которых отдает себе отчет в том, что нецензурные выражения – это дурной тон, многие подростки используют эти вульгарные выражения, вообще не привязывая их к ситуации.

Наряду с мерами воспитательного характера, работой над самоконтролем, более вдумчивым построением воспитательного процесса в семье, поддержкой со стороны системы образования и государственных органов требуется и целенаправленная государственная политика в области семьи и культуры. Нельзя обойтись и без участия в решении этого вопроса представителей церкви, беседы и разъяснения которых будут крайне важны для верующих семей. Правовые нормы также необходимы в качестве жесткого регулятора для тех, кто ведет себя агрессивно и пренебрежительно относится к правам окружающих, особенно детей и подростков, пишет источник.

На Руси, к слову, на законодательном уровне применялись меры наказания к злостным сквернословам еще во времена царей Василия III и Ивана IV Грозного. Тех, кто злостно сквернословил в публичных местах, могли подвергнуть даже порке.

Поэтому помимо запрета на использование бранных слов важно формирование коллективного осознания культуры общения и отказ от нецензурной лексики. Первым и важным шагом должно стать понимание того, что знание этих слов не есть повод к их бездумному употреблению, отмечается в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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