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Прокуроры проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов в медучреждениях и аптеках

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проверить сообщения СМИ о существенном росте цен на ПЦР-тесты в России.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», - цитирует «Интерфакс» заявление надзорного ведомства.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В Генпрокуратуре сообщили, что вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением коронавируса находятся под постоянным контролем надзорного ведомства.

«Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления. В центре пристального внимания прокуроров - выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность кол-центров достаточным количеством специалистов», - сказали в прокуратуре.

Напомним, 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратит внимание на сигналы из регионов о резком росте цен в аптеках на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса.