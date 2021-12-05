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В России и мире

Стали известны имена знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине

03.02.2022 20:10|ПсковКомментариев: 0

Хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина будут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 4 февраля в Пекине.

Фото: телеграм-канал олимпийского комитета России

«Это так круто! Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами. Это моя маленькая мечта, здорово, что она исполнилась», - сказала Ольга Фаткулина, когда узнала об этой новости.

Напомним, Вадим Шипачев выиграл золотую медаль Олимпиады-2018 в Пхенчхане в составе сборной России. Ольга Фаткулина завоевала «серебро» на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под флагом России. Запрещено использование национального гимна, национальных эмблем или символов. Россияне будут выступать в Пекине под флагом Олимпийского комитета России.

Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). В качестве гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Санкции будут в силе до 16 декабря 2022 года.

Теги: #Олимпиада #Олимпийские игры
Источник: Псковская Лента Новостей
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