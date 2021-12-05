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В России и мире

Гематолог заявила о влиянии омикрон-штамма на состав крови

04.02.2022 09:44|ПсковКомментариев: 0

Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала, что попавший в организм «омикрон» изменяет состав крови.

Как пишет «Москва 24», вопреки распространенным мифам, по словам эксперта, группа крови не влияет на тяжесть заболевания «омикроном» и любым другим штаммом коронавирусной инфекции, а также не может предохранить от заражения ей.

Вместе с тем Светлана Бычкова отмечает, что коронавирус способен запускать в крови определенные процессы. В частности в ответ на попавшую в организм инфекцию начинают вырабатываться иммуноглобулины, добавила специалист.

«При коронавирусе может быть повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. Там много изменений, характерных для вирусной инфекции. Повышение свертываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием», - сказала врач-гематолог.

По ее словам, после COVID-19 у каждого человека складывается индивидуальная картина с состоянием крови. У одних могут наблюдаться определенные последствия, а у других их может и не быть вовсе.

«Существует постковидный синдром. Все индивидуально. У кого-то это проходит без следа, а у кого-то идут какие-то изменения. Вообще сейчас мало времени прошло для того, чтобы оценить конкретный орган, как это влияет, но в любом случае это иммунное потрясение для организма», - заключила врач.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ имени И. М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский отметил, что омикрон-штамм затрагивает легкие в меньшей степени по сравнению с предшествовавшими мутациями коронавируса. При новом варианте в основном наблюдается поражение трахеи и бронхов, уточнил эксперт.

Теги: #врачи #коронавирус #заболевания
Источник: Псковская Лента Новостей
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