В России и мире

В пандемию россияне стали запасаться попкорном

На втором году пандемии попкорн стал самой быстрорастущей категорией снеков в России. Продажи выросли не только в обычных магазинах, но и в кинотеатрах, хотя из-за ограничений их посещаемость пока так и не восстановилась На возросший интерес российских потребителей к попкорну в пандемию обратили внимание аналитики исследовательской компании NielsenIQ.

За двенадцать месяцев, закончившихся в ноябре 2021 года, именно воздушная кукуруза стала самой быстрорастущей категорией продуктов для легких перекусов (снеков) в продажах в торговых сетях, следует из презентации NielsenIQ, с которой ознакомился РБК. За этот период продажи попкорна выросли год к году почти на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном. Для сравнения: у чипсов, которые потребители чаще всего выбирают, когда хотят перекусить соленым, в денежном выражении рост составил 17%.

Хотя воздушная кукуруза ассоциируется у потребителей, прежде всего, с посещением кинотеатров, которые традиционно продают этот снек в своих барах, основная часть продукции реализуется через розницу. Через бары кинотеатров продается около 15-20% попкорна, остальное — через другие каналы, главный из которых — ритейл, оценивает представитель компании «Деловая Русь», крупнейшего поставщика попкорна для российских кинотеатров (по собственным оценкам, занимает до 65% этого рынка).

Рост розничных продаж воздушной кукурузы в NielsenIQ объясняют увеличившимся домашним потреблением: из-за связанных с пандемией ограничений потребители реже выходят куда-то, они стали чаще смотреть кино дома и покупать для этого попкорн, отметила руководитель группы по работе с ключевыми клиентами NielsenIQ Елена Шейнкман.