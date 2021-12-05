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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

В работе социальной сети VK произошел крупный сбой, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По состоянию на 18:51 мск сервис зафиксировал более 53 000 жалоб. Пользователи сообщили о проблемах с сайтом (55% сообщений) и приложением (39% жалоб).

Как отмечает Forbes, проблемы наблюдаются в Москве и Петербурге, а также других регионах страны и за границей.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой «ВКонтакте», мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщил представитель VK.