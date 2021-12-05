В России и мире

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Дружба между Россией и Китаем не имеет границ, в их сотрудничестве «нет запретных зон». Об этом говорится в совместном заявлении двух стран о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, подписанном 4 февраля президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщают «Известия».

«Укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — отмечается в документе.

Напомним, Владимир Путин ранее прибыл в Пекин. В ходе встречи с председателем КНР он отметил, что отношения России Китая носят беспрецедентный характер, стороны помогают друг другу развиваться.

Президент РФ во время встречи с Си Цзиньпином также заявил, что российские предприятия подготовили газовый контракт о поставках 10 млрд куб. м топлива в Китай в год.