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150-метровый астероид приблизится к Земле 8 февраля

Астероид 2007 UY1 приблизится к Земле 8 февраля. Небесное тело окажется на расстоянии чуть более 5 млн километров от планеты (примерно 14 дистанций от Земли до Луны), следует из данных НАСА.

Диаметр астероида может достигать 150 метров. Это означает, что теоретически он может нанести серьезный ущерб планете в случае столкновения, пишет РИА Новости. Кроме того, 2007 UY1 относится к астероидам группы «Атон», то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.

2007 UY1 был впервые обнаружен в 2007 году. Астероид не считается опасным. Согласно текущим расчетам, теоретическая вероятность того, что однажды он может столкнуться с Землей, крайне мала.