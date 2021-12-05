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Лукашенко заявил о невозможности войны на Украине и в Европе

Западные страны понимают бесперспективность противостояния с ОДКБ, поэтому война на Украине и в Европе невозможна. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

По мнению Александра Лукашенко, в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни и выносить тяготы, подобные тем, которые перенесли жители Белоруссии и других стран во время Второй мировой войны. «Слишком комфортно мы живем, - цитирует его ТАСС. - Это очень важно, когда человек начинает думать, мозгами шевелить. Завтра война, и надо вместо итальянского дома в землянку сесть, как у нас в Беларуси было».

На Западе убедились в военной мощи ОДКБ, считает Лукашенко. «ОДКБ что показало? Когда они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша», - отметил президент.

Он обратил внимание на то, как быстро было принято решение о помощи Казахстану во время январских событий, как оперативно развернули контингент и что произошло, если бы потребовалось прислать дополнительные войска. «Если бы надо - там бы увеличились эти силы. Мы возле Алма-Аты, а Путин в Нур-Султане взяли аэропорты под контроль. Теперь же понятно, почему их взяли. Мы бы пешком не пришли бы туда - за тысячу километров в течение нескольких часов после нами принятого решения», - пояснил Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, западные государства понимают бесперспективность войны со странами ОДКБ, прежде всего с Россией.