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Фигуристка Валиева вывела сборную России на первое место в командном олимпийском турнире

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Как пишет РИА Новости Спорт, командные соревнования фигуристов на Олимпиаде стартовали в пятницу. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной второго дня турнира. 15-летняя Камила Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла. Второй результат показала японка Вакаба Хигути - 74,73 балла, третье место заняла канадка Мадлен Скизас - 69,60. Карен Чен, представляющая лидировавшую после первого дня сборную США, стала пятой - 65,20.

Сборная России вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах, набрав 36 очков.

В финальную часть соревнований, где фигуристы исполнят произвольные программы, отобрались также команды Канады (24) и Китая (22).