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В России и мире

Всемирный день отказа от мобильного телефона отмечается 6 февраля

06.02.2022 09:33|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день отказа от мобильного телефона отмечается сегодня, 6 февраля.

Как пишет сalend.ru, число явных сторонников и противников массового вхождения в нашу повседневную жизнь мобильной связи и мобильных телефонов велико, а аргументы каждой из сторон в защиту своей точки зрения кажутся вполне объективными. Несмотря ни на какие аргументы о вреде и негативных последствиях использования мобильной связи, она вошла в жизнь каждого человека настолько прочно, что трудно представить, как без нее обходились раньше.

Принимая мобильную связь как данность, как факт объективной реальности, даже те, кто использует мобильную связь, но признает и ее негативные стороны, учредили всемирный день отказа от мобильного телефона, который отмечается ежегодно 6 февраля.

Инициаторы, а также их сторонники, предлагают всем людям задуматься о том, что им дает мобильная связь, и чего она их лишает, какую пользу она приносит обществу и какой вред может наносить здоровью человека, если не физическому, так психическому. Считается, что идея проведения акции «Дни без мобильного телефона» принадлежит французскому журналисту и литератору Филу Марсо, который озвучил свою идею в 2001 году.

Трудно переоценить положительные стороны мобильной связи, которые значительно упростили жизнь. Люди получили возможность быть на связи постоянно, вовремя задавать вопросы и отвечать на них, слышать голос родного и близкого человека тогда, когда появляется в этом острая необходимость. Мобильная связь сделала человека более мобильным и доступным.

Вместе со связью исчезла необходимость переписки между родными, близкими людьми, друзьями и знакомыми. Она позволяет решать вопросы безопасности и выхода из критических ситуаций, вызова экстренных служб помощи и спасения из удаленных от телефонной связи мест.

Развитие мобильной связи и появление смартфонов расширили возможности человека, фактически предоставив ему не просто средство связи, а подобие компьютера с возможностью выхода в интернет, записи и передачи фото и видеоматериалов, общения через социальные сети, видеозвонки и видеоконференции.

Организаторы мероприятий, посвященных дням без мобильного телефона, приводят следующие аргументы:

• Мобильный телефон, предоставив человеку возможность всегда быть на связи, лишил человека и возможности побыть в тишине и помолчать. Обилие входящих звонков, среди которых значительную часть составляют рекламные звонки или спам, начинают раздражать человека, выводить его из психологического равновесия, вызывать негативную реакцию. В результате, порой мобильный телефон превращается в своего рода раздражитель.

• Воздействие электромагнитных полей и излучения от мобильного телефона на здоровье человека продолжает оставаться открытой темой. Часть ученых сходится во мнении, что длительное использование мобильной связи может нанести здоровью человека серьезный вред, привести к тяжелым заболеваниям (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, онкологические заболевания, вред репродуктивной функции, неврозы).

• Легкость и доступность общения по мобильному телефону и через социальные сети лишает человека возможности живого общения, в котором значительная часть информации передается невербальными способами.

• Мобильные телефоны вызывают зависимость у значительного числа их пользователей. В первую очередь это касается подростков. Возможность использовать смартфон для игр, а также привязанность к общению в социальных сетях превратили его в подобие планшета и игровой приставки.  Склонность подростков к разного рода зависимостям (точнее, слабая психологическая устойчивость) привели к тому, что в 2008 году в психологии появился термин «номофобия» – страх оказаться без доступа к мобильному телефону (от английского: no-mobile-phone phobia).

• Отсутствие доступа к мобильному телефону по той или иной причине (забыли дома или на работе, потеряли, не имеете возможности зарядить аккумулятор) для многих современных людей становится стрессовым фактором, вызывает дискомфорт и нервное напряжение.

• Мобильный телефон может стать фактором, препятствующим преодолению ряда личностных коммуникативных проблем, так как предоставляет такому человеку более простой способ общения.

Такой перечень основных негативных факторов приводят сторонники проведения Всемирного дня отказа от мобильного телефона, который теперь длится с 6 по 8 февраля. Поэтому всем людям предлагается если уж не отказаться от использования мобильного телефона, то ограничить его использование по максимуму

Теги: #мобильная связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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